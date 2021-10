CPR workshop offers classes for Roanoke’s Hispanic community

ROANOKE, Va. (WDBJ) - A workshop this weekend will be aimed at teaching more people in Roanoke’s Hispanic community how to perform CPR.

The classes will be taught completely in Spanish at Casa Latina at 3110 Pioneer Road.

The Compress & Shock Foundation is organizing the workshop so people can know what to do in case of an emergency.

Organizers say these skills can save lives.

The classes are happening this Saturday, Oct. 16 from 11 a.m. to 12 p.m. and again from 3 p.m. to 4 p.m.

You can register for the workshop here.

Versión en Español

Este fin de semana habrá una oportunidad a aprender la Reanimación Cardiopulmonar.

Las clases de RCP van a ser enseñadas completamente en español en la Casa Latina a las 3110 Pioneer Road.

La Fundación Compress y Shock organiza el taller para enseñar que tienes que hacer durante un paro cardíaco.

Ellos dicen que estos son habilidades pueden salvar vidas.

Hay dos clases este sábado, el 16 de octubre, a las 11 a.m. a 12 p.m. y a las 2 p.m. a las 3 p.m.

Puedes registrarse para el taller acá.

